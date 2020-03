VASKRŠNJA VODICA U FLAŠICAMA: Evo kako u crkvi u Loznici sve funkcioniše u vreme vanrednog stanja (FOTO)

LOZNICA – Borba sa epidemijom korona virusa naterala je mnoge da se dovijaju kako da nastave što normalniji život, a istovremeno ispoštuju sve donete mere, naredbe i zabrane.

Tako se loznička starocrkvena opština dosetila kako da vernici u ovim nesvakidašnjim okolnostima dođu do svete vaskršnje vodice.

U starom lozničkom hramu Pokrova Presvete Bogorоdice od juče su, pored celivajuće ikone, postavili stočić na kome su flašice u kojima se nalazi vaskršnja vodica i svako ko dođe može ih uzeti.

Ovde će ih biti sve do Vaskrsa, a spremljeno je 2.000 komada. Na ulasku u crkvu nalazi se obaveštenje da istovremeno unutar Božije kuće ne može biti više od pet osoba, a da sve protekne u redu stara se crkvenjak. Na taj način ispoštovane su propisane mere, a svima koji to žele pružena mogućnost da na adekvatan način dođu do svete vodice kojom će pokropiti svoj dom, ukućane i upotrebiti je za spremanje jela i prilikom farbanja jaja za predstojeći Vaskrs.

Starocrkvena loznička opština uvela je i bogosluženje na otvorenom. Sveštenik je u kapeli pored crkve, u kojoj se, inače, nalazi grob Ante Bogićevića, dok su ispred, pod vedrim nebom, vernici koji nastoje da budu na propisanom dvometarskom rastojanju dok traje služba.

