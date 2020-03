BUKET CVEĆA ZA NAŠE HEROJE: Novosadske cvećare poklanjaju cveće medicinskim radnicima

Na teritoriji Grada Novog Sada trenutno je u toku akcija u kojoj učestvuju novosadske cvećare. Akcija je pokrenuta u čast medicinskom osoblju koje nesebično svaki dan izlaže svoje živote kako bi pomogli drugima. Određene cvećare svakodnevno daruju bukete cveća u znak zahvalnosti medicinskim radnicima. Ovoj akciji se priključila i cvećara “Flamingo” i dovoljno je da sa nekim dokumentom svratite u jednu od njihovih cvećara u Hadži Ruvimovoj 33 ili na Bulevaru Kralja Petra I 76 od 10 do 16h i možete pokupiti svoj buket. @cvecaraflamingo #samonovisad #novisad #cvećare #medicinskiradnici

