Formiran Centar za psihološku pomoć i podršku građanima u uslovima vanredne situacije

Štab za vanredne situacije opštine Kovačica doneo je odluku o formiranju Centra za psihološku pomoć i podršku svim građanima koji u uslovima vanredne situacije imaju potrebu za razgovorom sa psihologom, stručnim licem, koje im može pomoći u vezi sa osećajem straha i anksioznosti izazvanom širenjem pandemije virusa korona.

Centar za psihološku pomoć i podršku stacioniran je u Centru za socijalni rad Kovačica i njime rukovodi direktorka ove socijalne ustanove, Dušanka Petrak.

Planirano je da telefonske linije za sve građane opštine budu otvorene svakog radnog dana od 8 do 16 časova, a dostupni brojevi telefona su: 013/660-119 i 062/88-59-751.

Pozivu komandanta Štaba za vanredne situacije i predsednika opštine Kovačica, Milana Garaševića, odazvali su se školski psiholozi iz različitih mesta opštine Kovačica i oni će svojim volonterskim radom doprineti da se očuva, pored fizičkog, i mentalno zdravlje stanovništva.

- Tu smo za sve potrebe naših građana. Pored preventive i održavanja fizičkog zdravlja, važno je preventivno delovati na mentalno zdravlje. Odatle, oformili smo Centar za psihološku pomoć i podršku koji može da kontaktira svako ko ima potrebu za razgovorom sa stručnim licem, a povodom osećanja koja se kod ljudi javljaju, a izazvana su trenutnim stanjem u svetu i državi usled širenja korona virusa.

U Kontakt centru Centra za psihološku pomoć i podršku zatekli smo Tijanu Ban, psihologa, koja je istakla da se rado odazvala pozivu Štaba za vanredne situacije I Centru za socijalni rad Kovačica, kao i da je njena ljudska i profesionalna dužnost da pomogne.

Kako se kaže, kakve su na misli, takav nam je život. I zato je važno da u ovim trenucima ostanemo pribrani, da slušamo savete stručnjaka i da se ne opterećujemo prevelikim brojem informacija, jer to može izazvati strah kod ljudi. Ovom prilikom pozivam sve naše građane koji imaju neku vrstu nesigurnosti da slobodno pozovu naš kontakt centar, da se jave i da se posavetuju.

Direktorka Petrak dodaje I da su ove telefonske linije otvorene za sve građane, za one starije, posebno za one koji žive sami u domaćinstvu, zatim za roditelje I za sve one kojima je potreban savet radi očuvanja psihološke stabilnosti I mentalnog zdravlja.

