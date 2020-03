DEZINFEKCIJA STAMBENIH ZGRADA O TROŠKU GRADA PANČEVA: Upravnici besplatno mogu da preuzmu sredstva

Grad Pančevo i JKP „Higijena“ obezbedili su dezinfekciona sredstva za stambene zgrade. Svi upravnici zgrada mogu besplatno da ih preuzmu u periodu od 7 do 14 sati svakog dana u reciklažnom centru JKP “Higijene” u Vlasinskoj ulici u Pančevu. Postavljen je kontejner u kome se nalazi natrijum hipohlorit namenjen upravnicima zgrada. Potrebno je da upravnici donesu svoje posude u koje će im se sipati dezinfekciono sredstvo, a na licu mesta će dobiti i obaveštenje koje bi trebalo da zalepe na ulaz zgrade nakon tretmana. #pančevo #juznibanat #vojvodina #srbija #pancevutreba #vanrednostanje #covid19 #koronavirus #jkpzelenilo #dezinfekcionasredstva #stambenezgrade #upravnici #besplatno #natrijumhipohlorit #kontejner #ulica #zgrada

