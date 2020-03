BESPLATAN PREVOZ MEDICINSKIH RADNIKA: Ovo novosadsko taxi udruženje prevozi medicinsko osoblje o svom trošku (VIDEO)

Novosadsko taxi udruženje, “Taxi SOS” Gogić tim, želelo je da da svoj doprinos Novom Sadu za vreme vanrednog stanja. S obzirom da je gradski prevoz obustavljen, mnogi radnici su imali poteškoća da stignu na posao. “Taxi SOS” je doneo odluku da prevozi sve medicinske radnike besplatno na posao, kako bi oni mogli da nesmetano obavljaju svoje svakodnevne dužnosti. Pored besplatnih vožnji, taxi udruženje deli svojim mušterijama zaštitne maske. Usled nestašice maski, taxisti su sami napravili maske, kako bi zaštitili sebe i svoje putnike. #samonovisad #novisad #taxisos #besplatanprevoz #vanrednostanje #medicinskiradnici

