NEVEROVATNO OTKRIĆE RANISLAVA IZ DRENOVA: Napravio je pravo malo čudo pre pola veka, evo o čemu je reč FOTO

GORNJI MILANOVAC- Ranislav Milisavljević, mašinski inženjer u penziji, od veš mašine, grejalice i pegle napravio je pravo malo čudo u bivšoj Jugoslaviji.

Naime, malo ko zna da je prva mašina za njihovo pakovanje u ex Yu napravljena u gornjomilanovačkom selu Drenova i to od nekoliko kućnih aparata.

foto: RINA

- Ideja se javila dok sam leteo avionom iz Nemačke i kad mi je stjuardesa donela pojedinačno upakovanu čačkalicu. Pomislio sam koliko je to zapravo praktična stvar i dugo sam razmišljao kako da i ja nešto slično napravim - kaže Ranislav.

Mašinu je kontruisao sam, pakovala je pet hiljada čačkalaica na sat i radila je do pre par godina iako je napravljena pre pola veka.

- Grejač sam uzeo od veš mašine, a prekidač od pegle. U to vreme nije mogla da se reguliše brzina motora, već sam podešavao već postojeću. Čačkalice su morale biti složene pod konac da bi mehanizam radio - priča ovaj majstor.

foto: RINA

Sada je već nekoliko godina u penziji, međutim kada bi rešio ponovo nešto da konstruiše, ipak bi dodao malo savremenih tehnologija.

- Ja sam tad sve crtao ručno, deo po deo, sada se sve to radi preko računara i zato je mnogo lakše. Da tu mašinu za pakovanje čačkalica pravim opet, drugačije i mnogo kvalitetnije bi to bilo, ali ona je u to vreme zaista bila pravo otkriće - rekao je Ranislav.

foto: RINA

Strast za inovacijama ovog Gornjomilanovčanina još uvek nije napustila, tako da je osmislio i mašinu koja sama od košpica čisti šljive za rakiju, ali i izum koji bi pomogao da se šljive same pokupe.

Ideja i nacrti postoje, međutim ipak je potreban i neko ko će da finasira potencijalne izume ovog penzionera iz Drenove.

(Kurir.rs/RINA)

Kurir