PODRŠKA U IZOLACIJI: Pogledajte šta nam poručuju Nata, Pagonis i ostali poznati Novosađani (video)

Naša poznata pevačica, Nataša Bekvalac, se obratila građanima kako bi im pružila podršku u ovim teškim danima. Nataša poručuje svojim Novosađanima da ostanu kod kuće i da se pridržavaju uputstava nadležnih organa. Jedino na taj način će iz ove situacije moći da izađu kao pobednici i da kao u Natašinoj pesmi kažu “Ja sam dobro”. #samonovisad #novisad #vanrednostanje @bekvalceva

