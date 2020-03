Heroji za heroje! . Večeras su pripadnici vatrogasne službe našeg grada upalili svetlosnu signalizaciju na svim raspoloživim vozilima i snažnim aplauzom odali poštovanje svim medicinarima koji se ovih nedelja bore za zdravlje svih nas. . #nsuzivo #novisad #vatrogascins

