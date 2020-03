PANČEVO NASTAVLJA PREVENTIVNO DELOVANJE U BORBI PROTIV KORONE: Počela detaljna dezinfekcija ulica (VIDEO)

Grad Pančevo i JKP „Higijena“ u saradnji s pančevačkom “Panonijom” obezbedili su dovoljne količine natrijum hipohlorita za dezinfekciju ulica, trgova, javnih objekata i ulaza u stambene zgrade. JKP „Higijena“ je u prethodnih nekoliko nedelja preduzela sve mere kako bi očistila i oprala sve ulice i javne površine u gradu. Detaljno su oprane sve ulice u Pančevu i to je bio prvi korak pre nego što se pristupilo dezinfekciji sa natrijum hipohloritom. Krenulo se od Bolnice, Doma zdravlja, Zavoda za javno zdravlje, a zatim je završena dezinfekcija svih ostalih objekata javne namene. Od danas biće rađena kompletna dezinfekcija svih ulica u Pančevu i selima kako bi se povećala zdravstvena bezbednost svih građana. #pančevo #juznibanat #vojvodina #srbija #pancevutreba #vanrednostanje #covid19 #koronavirus #koronasrbija #dezinfekcijaulica #dezinfekcija #jkphigijena #panonija #natrijumhipohlorit #javnepovrsine #trgovi #javniobjekti #ulazi #ciscenje #pranje #bolnica #domzdravlja #zavodzajavanozdravlje #objektijavnenamene #bezbednost #zdravlje

A post shared by PANČEVU TREBA (@pancevutreba) on Mar 31, 2020 at 4:07am PDT