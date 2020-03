JOŠ JEDAN ZARAŽENI KORONOM U NOVOJ VAROŠI: 11 inficiranih na teritoriji Zlatiborskog okruga

Na teritoriji Zlatiborskog okruga potvrđen je još jedan novi slučaj infekcije novim korona virusom.

Radi se o osobi sa prebivalištem u Novoj Varoši. Do danas na teritoriji Zlatiborskog okruga ukupno je potvrđeno 11 slučajeva infekcije novim korona virusom i to: Užice – 3, Požega – 2, Čajetina – 2, Nova Varoš - 2, Prijepolje – 1 i Sjenica - 1 - saopštio je danas Zavod za javno zdravlje u Užicu.

U Srbiji je danas do 15 časova registrovano ukupno 900 potvrđenih slučajeva COVID 19. Od poslednjeg izveštaja do 15 časova testirani su uzorci 477 osobe od kojih je 115 pozitivno i 362 negativno na novi korona virus. Do 15 časova u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano je ukupno 3. 561 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja.

(Kurir.rs/Z. Š./ FOTO: Profimedia/Ilustracija)

Kurir