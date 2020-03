NOVOSADSKA OPERA NE PRESTAJE DA IZNENAĐUJE: Nakon pesme “Bella Ciao” koja je obišla svet, umetnici operu doneli u domove

Srpsko narodno pozorište je usled proglašenja vanrednog stanja zatvorilo svoja vrata posetiocima, ali nisu zaboravili na svoju vernu publiku. Muzičari i pevači Opere SNP-a su se okupili i organizovali nastupe iz svojih domova, koje građani mogu da prate putem društvenih mreža. Njihovu izvedbu pesme “Bella Ciao” pogledalo je preko 2 miliona ljudi, širom planete. Takođe, uoči Dana pozorišta, umetnici su, ispred vrata najstarijih Novosađana, izvodili popularne numere. Muzičari se trude da građanima olakšaju ove dane i ovim akcijama žele da apeluju na sve Novosađane da se prijave u volonterske centre i pomognu starijim sugrađanima. https://www.youtube.com/watch?v=9E6iHZ5bb6U https://www.youtube.com/watch?v=y1CnoVVWv7M @srpskonarodnopozoriste #samonovisad #novisad #snp #opera #bellaciao

Mar 31, 2020