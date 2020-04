BESPLATNI OBROCI ZA NAJSTARIJE GRAĐANE: Ovaj novosadski restoran svakodnevno snadbeva penzionere kuvanim jelima (Video)

Kako bi pomogli najstarijim sugrađanima koji ne smeju da napuštaju svoje domove, restoran “Sokače” je samoinicijalno pokrenuo akciju besplatnih obroka. Svakodnevno restoran dostavlja 25 obroka na adrese Novosađana koji imaju preko 75 godina. Sve što građani treba da urade jeste da pozovu restoran dan ranije na broj telefona: 021 6622 007 ILI 063 551 672 i poruče svoj kuvani obrok. U slučaju da je lista za sledeći dan već popunjena, građani se prebacuju na listu za prvi sledeći slobodan dan, kako niko ne bi ostao bez obroka. @sokace_ns #samonovisad #novisad #obroci #besplatniobroci

