Predsednik opštine Gardašević: Naša vrata su uvek bila otvorena, I sa tom praksom nastavljamo I dalje

U opštini Kovačica, od trenutka uvođenja vanrednog stanja, uvedene su brojne aktivnosti i mere koje za zadatak imaju da se odgovori na zahteve i potrebe građana.

Jedna od najsvežijih mera jeste mogućnost da od ove nedelje građani opštine Kovačica mogu da zakažu razgovor sa komandantom Štaba za vanredne situacije, Milanom Garaševićem. Svi građani opštine koji imaju problem, pitanje, sugestiju, primedbu ili neku nedoumcu mogu zakazati i telefonski razgovor sa predsednikom opštine i komandantom Štaba, i to na broj telefona 063/102-19-18 u periodu od 8 do 18 časova. Nakon toga, građani mogu da očekuju poziv predsednika opštine u unapred zakazanom terminu. Ukoliko građani žele da razgovaraju sa predsednikom opštine Kovačica, potrebno je da dostave na pomenuti broj telefona sledeće podatke: ime, prezime, broj telefona na koji očekuju poziv i temu na koju žele da razgovaraju sa Garaševićem. - Pre uvođenja vanrednog stanja, bili smo u stalnom kontaktu sa građanima. Naša vrata bila su otvorena za svakoga, a tu praksu nastavljamo i u ovim trenucima koji su izazovni i za nas, našu državu i čitav svet. Sa svim poteškoćama borimo se zajednički i to nas čini jedinstvenim, ali i mnogo snažnijim, ističe Garašević Na inicijativu Štaba za vanredne situacije, ranije je otvoren kol centar za podršku najstarijim meštanima, Centar za psihološku pomoć i podršku, obezbeđeni su besplatni obroci za sve materijalno ugrožene građane, a veliki broj volontera svaki dan je na terenu.

