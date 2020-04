U LOZNICI ZBOG KRŠENJA SAMOIZOLACIJE: 5 krivičnih prijava, određen im pritvor do 30 dana

LOZNICA - Od uvođenja vanrednog stanja pet krivičnih prijava podnelo je lozničko Osnovno javno tužilaštvo protiv osoba koje su prekršile meru kućne izolacije i određen im je pritvor do trideset dana, kaže Zoran Nestorović, v. f. javnog tužioca.

Dve osobe su iz Krupnja, a po jedna iz Malog Zvornika, Ljubovije i Loznice.

Pošto je poseban objekat u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Vršcu napunjen ove osobe poslate su u Požarevac na izdržavanje kazne. Za osobe koje krše policijski čas kao i starije od 65 godina koji izlaska van kuće u vreme zabrane predviđeni su prekršajni postupci dok krivične prijave idu onima koji krše meru samoizolacije.

Inače, od početka vanrednog stanja zbog epidemije kornavirusom loznička policija uhapsila je šezdesetdvogodišnjeg muškarca iz okoline Loznice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda. Koristeći lažni profil na jednoj društvenoj mreži sumnja se da je on tokom marta iznosio netačne informacije u vezi sa koronavirusom, što je izazvalo strah i paniku. On je uz krivičnu prijavu priveden nadležnom tužilaštvu u Loznici, a pritvor do 30 dana odredio mu je sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Loznici.

T.Ilić

Kurir