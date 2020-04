OVE TRGOVINE ĆE RADITI U SUBOTU OD 4 DO 7 ČASOVA: Spisak prodavnica za starije od 65 godina

Građani stariji od 65 godina ubuduće će u kupovinu moći subotom od četiri do sedam sati ujutru, umesto nedeljom u to vreme, kao što je bio slučaj do sada, odlučio je Krizni štab za suzbijanje kovid-19, kojim predsedava premijerka Ana Brnabić.

U skladu sa ovom odluko su svoje radno vreme uskladile i trgovine u Srbiji koje sutra ujutru očekuju najstarije sugrađane, dok će za ostale građane u subotu biti otvorene do 12 sati.

IDEA, Roda i Mercator

O subote 4. aprila, od 4 do 7 sati ujutru, 296 IDEA prodavnica, Roda marketa i Mercator hipermarketa imaće radno vreme namenjeno osobama starijim od 65 godina. Redovno radno vreme subotom u više od 323 IDEA prodavnice, Roda marketa i Mercator hipermarketa širom Srbije bice od 7:30 do 12 casova. Nedelja ce za sve IDEA, Roda i Mercator maloprodajne objekte biti neradan dan. U prilogu pogledajte spisak radnji IDEA prodavnice, Roda marketa i Mercator hipermarketa koje će biti otvorene za najsatrije sugrađane.

Delhaize

Kako bi sugrađanima starijim od 65 godina olakšala sutrašnju nabavku namirnica, kompanija Delez Srbija je odlučila da otvori sve prodavnice u naseljenim sredinama u Srbiji. U subotu 4. aprila, u terminu od 4 do 7 časova, penzioneri će moći da obave kupovinu namirnica u najbližoj Maxi, Tempo ili Shop&Go prodavnici. U navedenom jutarnjem terminu prodavnice će biti otvorene samo za lica starija od 65 godina, a za sve ostale građane prodavnice će biti otvorene od 7:30 do 12 časova. U nedelju 5. aprila prodavnice će biti zatvorene. Radno vreme prodavnica Maxi, Tempo i Shop&Go tokom radne nedelje je od 7 do 15 časova.

Lidl

I kompanija Lidl Srbija je saopštila da će uskladiti radno vreme sa novim merama Vlade. Subotom će sve Lidl prodavnice raditi skraćeno od 7 do 12 časova, dok će vreme predviđeno samo za kupovinu starijih od 65 godina od sada biti subotom od 4 do 7 časova. Nedeljom ce prodavnice u svim gradovima biti zatvorene. Radno vreme za svaku Lidl prodavnicu, koje važi od sutra do daljeg, možete pronaći u tabeli u nastavku, a uvek aktuelna radna vremena pratite na zvaničnoj stranici kompanije, na linku lidl.rs. Kompanija Lidl Srbija apeluje na svoje potrošače da u ovakvim situacijama postupaju odgovorno, poštuju vanredne mere i savete lekara da ostanu kod kuce, kao i da u prodavnicu idu onda kada je zaista neophodno. Pogledajte u nastavku radno vreme Lidl prodavnica.

foto: Printscreen

DIS

Radno radno vreme svih DIS marketa takođe je izmenjeno u skladu sa odlukama Vlade Srbije. Svi DIS marketi u subotu biće otvoreni za lica starija od 65 godina od 4 do 7 časova, a za sve druge kupce od 7 do 12 časova. U nedelju, 5. aprila DIS marketi neće raditi. Iz ove kompanije apeluju na sve potrošače da kupuju odgovorno i da vode računa kako o svom, tako i o zdravlju drugih.

Super Vero

U skladu sa najnovijom odlukom koju je doneo Krizni štab za naredni vikend, za sve građane starije od 65 godina će u subotu 4. aprila od 4 do 7 časova biti otvoreni prodajni objekti Super Vera na adresama: - Bul. Mulutina Milankovica 86, Novi Beograd - Mis Irbijeva bb, Konjarnik - Nikodima Milasa 2, TC Zira - Ace Joksimovica 2b, Žarkovo - Vojvode Stepe 253, Voždovac

Najstariji sugrađani će u subotu ujutru kupovinu moći da obave u više hiljada prodajnih objekata širom Srbije, a kompletan spisak prodavnica biće objavljen na sajtu Privredne komore Srbije odmah po ažuriranju.

