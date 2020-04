ČUDO U MANASTIRU U LJUBOVIJI: Proplakale 3 ikone, hramom se širi prijatan miris, a evo šta kaže sveštenik FOTO

U hramu Preobraženja Gospodnjeg u Ljuboviji desilo se prošle nedelje čudo. Tri ikone sa ikonostasa pustile su miro tokom služenja Svete liturgije kojoj je, u skladu sa zabranama okupljanja, prisustvovalo samo sveštenstvo.

Ikone Gospoda Isusa Hrista, Presvete Bogorodice i Svetog arhangela Mihaila mirotoče već nekoliko dana, na radost tamošnjih vernika.

Sveštenik Anđelko Kovačević, koji služu u ovom hramu, ispričao je šta se dogodilo.

- Negde pred kraj Svete liturgije bacio sam pogled ka ikoni Gospoda Isusa Hrista i tada primetio kako se na dnu ikonostasa nalazi barica ulja. Moja prva pomisao je bila da se izlilo ulje iz kandila, iako fizički ne bi moglo da se prospe baš na to mesto. Na kraju Svete liturgije sam pozvao crkvenjaka i zamolio ga da uzme ubrus i obriše to ulje - rekao je on.

Međutim, on, drugi sveštenik i crkvenjak ubrzo su shvatili da nije u pitanju obično ulje.

- Kada je obrisano, nestalo je i farbe sa ikonostasa. Pomirisao sam ubrus, da vidim šta je u pitanju. A miris je bio prelep. Podsećao je na miro. Onda smo primetili da se ista tečnost pojavila i ispod ikone Presvete Bogorodice, kao i Svetog arhangela Mihaila - rekao je on.

Tri dana kasnije isto se dogodilo prilikom bdenija, a prijatan miris širio se crkvom.

- Na bdenju sam bio sa još troje ljudi koji su pevali. Primetili smo da taj miris dolazi iz freske Svetog Sergija koja se nalazi pored pevnice. Zaista mislim i verujem da nam Gospod u ove teške dane šalje znak da nas nije zaboravio, da misli da nas - poručio je sveštenik.

Vest o ovoj pojavi vrlo brzo se proširila među hrišćanima u Srbiji, koju su, kako kažu, u njoj našli utehu u trenucima kada im, zbog zabrane okupljanja, već tri nedelje nije dozvoljeno da prisustvuju liturgiji u hramu.

(Kurir.rs/Telegraf)

Kurir