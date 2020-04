U PRIJEPOLJU ZARAŽENA MEDICINSKA SESTRA: Zarazila se van radnog mesta, dezinfikuje se čitava bolnica

Na hiruškom odeljenju bolnice u Prijepolju jedna medicinska sestra je zaražena korona virusom, ali ne na radnom mestu, dok je delu osoblja određena izolacija.

Danas se vrši dezinfekcija bolnice i hiruško odeljenje će nastaviti sa radom nakon toga, izjavio je za Tanjug direktor Zdravstvenog centra Užice Miloš Božović.

"Rad će se nastaviti sa onim osobljem koje je do sada bilo na odmoru, tako da se neće prekidati sa radom", rekao je Božović za Tanjug i naveo da je ovo izolovani slučaj u Zdravstvenom centru.

Rekao je i da su u Zdravstvenom centru pre sedam dana zaposlili 30 novih lekara i 70 medicinskih sestara od kojih je najviše primljenih u Opštoj bolnici Užice.

"Na vreme smo razmišljali o svim scenarijima", kazao je Božović.

On je dodao da su trenutno 23 osobe u Zlatiborskom okrugu pozitivne na covid 19 i da su one zbrinute u Opštoj bolnici u Užicu do dobijanja rezultata testova, a zatim će, ukoliko su pozitivni biti prebačeni u Beograd.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto ilustracija: Profimedia)

Kurir