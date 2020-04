EPIDEMIJA U MAČVANSKOM OKRUGU JOŠ UVEK POD KONTROLOM: Najgori scenario sprečava samo odgovornost građana

LOZNICA - Epidemiološka situacija u Mačvanskom okrugu je još uvek pod kontrolom, ali s obzirom da je došlo do lokalne transmisije virusa smatramo da je rizik jako veliki, rekla je dr Dragana Radojičić, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje (ZZJZ) iz Šapca, na današnjem sastanku (6. april) Gradskog štaba za vanredne situacije Loznice sa predstavnicima ove ustanove, predsednicima opština Krupanj, Ljubovija i Mali Zvornik, direktorima zdravstvenih ustanova iz Loznice i tih mesta i načelnikom Mačvanskog upravnog okruga.

Dosadašnja testiranja pokazala su da je na kovid - 19 u Šapcu pozitivno šest, Loznici dve i Krupnju jedna osoba, saopštila je dr Radojičić, i dodala da su Mačvanskom okrugu uzeta 62 uzorka od 60 osoba, kod dve je bilo retestiranje, pošto su prvi put bile negativne, a sledeći pozitivne, kao i da je na Infektivnom odeljenju lozničke Opšte bolnice uzeto 13 uzoraka i tri su pozitivna.

- Do sada je pod zdravstvenim nadzorom 1.658 osoba koje su se javile ZZJZ Šabac što ne uključuje one koji to nisu učinili nego ih je MUP poslao u samoizolaciju, tako da je, pretpostavljam, broj veći. Jako je bitno je da se svi pridržavaju određenih mera, samoizolacije, higijene ruku i ostalog – rekla je ona.

Cilj sastanka bio je podela i definisanje obaveza svih zdravstvenih ustanova na teritoriji ovoga okruga kazao je dr Branko Vujković, v.d direktora ZZJZ u Šapcu.

foto: T.Ilić

- Analize na koronu na teritoriji Mačvanskog okruga počeo je da radi Veterinarski specijalistički zavod u Šapcu tako da će u narednom periodu biti veći broj uzoraka. Do sada se čekalo i do pet dana na rezultate, a očekujemo da ćemo ih sada od momenta uzorkovanja imati u roku od 24 sata – istakao je on.

Domaćin sastanka komandant Gradskog štaba Loznice Vidoje Petrović, kaže da je pošto postoji mogućnost da situacija postane ozbiljnija bilo je nephodno od struke dobiti pozitivna iskustva i nove smernice za naredni period.

- U Šapcu, Loznici i Krupnju imamo pozitivna lica na koronavirus koja se leče u Beogradu. Njihove kontakte na terenu imamo i jako je važno da u narednom periodu osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženima budu u samoizolaciji i blagovremeno testirane na virus kovit -19. Ostaje samo da apeli, koje stalno upućujemo, dopru do što većeg broja građana jer samo uz zajednički napor i povećanu odgovornost možemo kroz sve ovo što bezbolnije proći– kaže Petrović.

Inače, na području Loznice do sada su zabeležena dva slučaja korone i to oba u Banji Koviljači.

(Kurir.rs/T.Ilić)

