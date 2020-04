POZORIŠNU SCENU ZAMENIO TERASOM: Novosadski operski pevač svako veče peva na svojoj terasi (VIDEO)

Poznati novosadski operski pevač, Aleksandar Petrović, je scenu u pozorištu zamenio svojom terasom. Usled proglašenja vanrednog stanja i zatvaranja pozorišta, Aleksandar Petrović je nastavio da izvodi koncerte, ali u kućnim uslovima. Svako veče Aleksandar peva poznate pesme u znak zahvalnosti sugrađanima koji požrtvovano obavljaju svoje dužnosti. Pratnju Aleksandru daju sinovi na klaviru i saksofonu, sa kojima uveliko sprema koncert na terasi koji će održati u znak pobede nad ovim nevidljivim neprijateljem. #samonovisad #novisad #opera #operskipevac #koncert

