ZORAN GOJKOVIĆ, VOJVOĐANSKI SEKRETAR ZA ZDRAVSTVO, ZA KURIR: Ponašajte se kao da ste zaraženi i ako niste

Sledeće dve nedelje su u posebnom fokusu i ako se mere budu poštovale, mogli bismo očekivati smanjenje broja obolelih. Ukoliko ne budemo savesni i poštovali sve mere, zdravstveni sistem neće uspeti svima da omogući pravovremenu i kvalitetnu uslugu.

Moraće se razmišljati o još rigoroznijim merama. Od svih naših građana zavisi kojim putem ćemo ići. Manji broj neodgovornih pojedinaca molimo da konačno shvate svu ozbiljnost situacije jer svojim postupcima mogu ugroziti sebe, svoje najmilije, ali i veliki broj drugih ljudi. Moja poruka svima je: Nemojte se ponašati kao da niste zaraženi i činiti sve da se vi lično ne zarazite, nego se apsolutno ponašajte kao da ste inficirani virusom i činite sve da se drugi od vas ne zaraze, rekao je u intervjuu za Kurir dr Zoran Gojković, pokrajinski sekretar za zdravstvo.

U Vojvodini je procentualno manje pozitivnih slučajeva nego u drugim regionima Srbije. U čemu je tajna?

- Prvenstveno zato što su građani disciplinovaniji i socijalno distanciranje bolje sprovode, a prednost Vojvodine je i to što je manje povratnika iz inostranstva, odnosno što je manje njih nastanjeno u severnoj srpskoj pokrajini. To ne znači da će se takav trend održati i nadalje jer su građani Vojvodine posebno ugroženi, budući da je najveći procenat građana Srbije koji se leči od kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa upravo ovde.

Koja su danas žarišta u Vojvodini i kakvo je stanje u Kikindi?

- U svih sedam upravnih okruga ima virusa, a najveći broj inficiranih je u Novom Sadu i u većim gradovima. Pravovremenim i rigoroznim merama situacija u Kikindi je sada stabilna i pod kontrolom.

Da li je bila greška to što se na početku insistiralo da su samo najstariji najugroženiji jer sada imamo mnogo slučajeva obolevanja i kod mladih?

- Najstariji su i najranjiviji, komplikacije su najviše usmerene prema njima i zato je prevashodno cilj da najmanji broj naših majki, očeva, baka, deka bude izložen virusu. Naravno da na kovid-19 nisu imuni ni mladi, ali je kod njih klinička slika mnogo blaža, komplikacije su ređe i ishod lečenja znatno povoljniji. Nažalost, i među mladima ima hroničnih bolesnika i osoba sa smanjenim imunitetom usled tempa i stila života, tako da su i oni potencijalne mete, te se i kod njih mogu očekivati teže forme bolesti.

Zvanično je potvrđeno da je medicinska sestra iz Instituta za plućne boleti u Sremskoj Kamenici pozitivna na kovid-19, da li to znači da je bolest ušla i u taj institut?

- U svim zdravstvenim ustanovama u Vojvodini radimo punim kapacitetom po izmenjenom protokolu. Imamo sporadične slučajeve obolevanja, najčešće iz kontakata van zdravstvenih ustanova. I zdravstveni radnici van radnog mesta dolaze u kontakt s drugim ljudima i zato stalno apelujem da ograniče praktično sve kontakte van zdravstvenih ustanova jer je to jedan od načina da se infekcija prenese kroz kolektiv. Zasad smo uspeli u tome, ali ova borba je tek počela i moguć je i takav sled događaja. Imamo i nekoliko inficiranih lekara, na sreću, blaži je oblik i to su prvenstveno epidemiolozi na terenu i lekari Hitne pomoći. To se desilo prevashodno usled loše komunikacije s potencijalno obolelim građanima i, nažalost, prikrivanja činjeničnog stanja o toku bolesti i simptomima pacijenata.

Koliko su popunjeni kapaciteti bolnica, ali i respiratora u Vojvodini?

- U ovom trenutku 116 građana se leči u KC Vojvodine, ali se taj broj menja iz sata u sat. Imamo konstantan priliv obolelih, ali i pacijenata koji napuštaju bolničko lečenje i odlaze kući u 14 dana izolacije. Potom sledi završni pregled infektologa, kada možemo govoriti o potpunom izlečenju. Sva medicinska oprema i najsavremeniji lekovi koji se koriste svuda u svetu, kao i sve mere lične zaštite zdravstvenih i nezdravstvenih radnika, na raspolaganju su nam.

Povodom pisanja o stanju u KCV DOKAZANI KONTRAARGUMENTI SVE GOVORE O KLINIČKOM CENTRU Da li su vam na redovnim konferencijama za novinare postavljali pitanja u vezi sa snabdevenošću KC Vojvodina opremom, a pre objavljivanja teksta Ane Lalić za portal Nova S? - Nažalost, ni stručni tim KC Vojvodine ni ja nismo u mogućnosti, s obzirom na ogroman broj obaveza, da svakoga sata izlazimo u susret zahtevima velikog broja medija, pošto, verujte, ništa drugo ne bismo radili nego se samo bavili pitanjima novinara. Zato postoje svakodnevne, redovne konferencije za novinare u Beogradu, a u zgradi pokrajinske vlade se takođe održavaju uvek uz najavu dan ranije. Tu su svi dobrodošli i svaki novinar, bez ograničenja, može da dobije sve odgovore na sva pitanja. Velika je nepravda što su trud, volja i želja zaposlenih u KC Vojvodine skrajnuti u drugi plan, što ti heroji nisu više zastupljeni u medijima nego priča o kojoj se vodi polemika, a koja je svim dobronamernim i razumnim građanima kristalno jasna, s obzirom na verodostojnost slikom i rečju dokazanih kontraargumenata najveće zdravstvene ustanove u Vojvodini. Mogu da razumem želju da pojedinim senzacionalističkim i tendencioznim naslovima neko pokuša sebi dati na značaju, ali ne mogu da shvatim da pojedinci ne razumeju kolike i kakve posledice iz toga mogu proisteći, a sve to pravdati novinarskom profesijom. Takve stvari zdravorazumski i ljudski pogotovo nisu za ovakva vremena.

I lekar i političar IMPERATIV - SAČUVATI SVAKI ŽIVOT Vi ste i lekar i političar, čime se prvenstveno vodite pri donošenju odluka tokom epidemije? - Od početka krize državni organi su ispoštovali sve zahteve, sugestije i predloge naših najeminentnijih stručnjaka radnog tela Ministarstva zdravlja. Naravno da je potrebno imati mnogo hrabrosti, mudrosti i državničkog ponašanja, kakvo imamo kod predsednika Aleksandra Vučića, da se sve ovo sprovede u delo s imperativom - sačuvati život svakog građanina Srbije.

