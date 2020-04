OPŠTINA RUMA IZDVOJILA VIŠE OD 20 MILIONA ZA PODRŠKU PREDUZEĆIMA Mančić: U Hačinsonu nema masovnog otpustanja

Opština Ruma je izdvojila nešto više od 20 miliona dinara kao lokalnu meru podrške malim i srednjim preduzećima.

Pravo na pomoć imaće 256 preduzetnika čiji su objekti zatvoreni u sklopu preventivnih mera borbe sa virusom COVID-19, prenose Sremske vesti.

Predsednik opštine Slađan Mančić osvrnuo se i vest koja je privukla veliku pažnju javnosti i prokomentarisao tvrdnje radnika francuske kompanije Hačison i njihove navode vezano za masovno otpuštanje.

“Nije istina da je otpušteno 350 radnika, da propisane mere zaštite u toj fabrici nisu primenjene, da ih radi 3.000, od toga 1.000 u smeni, sve je to netačno, jer oni ukupno imaju 1.250 zaposlenih”, izjavio je predsednik Opštine Ruma Slađan Mančić demantujući natpise koji su plasirali pojedini uticajni mediji.

“Kada smo videli prvi natpis mi smo kao Štab, kao Opština, kao odgovorni ljudi reagovali na pravi način, uputili službeno i tražili odgovor od francuske kompanije koji smo u toku jučerašnjeg dana i dobili i zakazali sastanak sa direktorom koji smo takođe obavili. Kao predsednik opštine mogu da kažem da ono što je napisano i preneseno u svim tim medijima apsolutno ne odgovara istini”, kazao je Mančić i konstatovao da kompanija “Hačinson” ima dosta dobar renome na teritoriji opštine.

“99 odsto robe Hačinson radi za izvoz, za inostrane partnere u automobilskoj industriji i to je kompanija koja je u ovom momentu najviše pogođena s obzirom na delatnost kojom se bavi. Svi kupci i partneri sa kojima Hačinskon radi, ne kod nas nego u Evropi i svetu su stali, proizvodnja automobila je stala u ovoj krizi. Tačno je da su ljudi iz kompanije Hačinson raskinuli ugovore sa 81 radnikom. 81 radnik koji je imao ugovor na određeno vreme i primljen je zbog povećanog obima posla. 22 dvoje od tih 81 je primljeno početkom marta kada se nije znalo da će do ove krize da dođe u ovom obimu. Nije tačno da su nasumice ljude naterali na otkaz, napravljen je radni sastanak u kantini, restoranu, to je praksa u fabrici jer im je to najveća prostorija, gde su mogli 44 radnika u tom momentu da smeste sa razmacima, da direktor iznese poslovnu situaciju u firmi i da im kaže da su mere koje moraju da preduzmu takve da bi zaštitili ovih 1.136 radnika koji su u radnom odnosu, a jednostavno i kompaniju, da će na određeno vreme morati da raskinu ugovor sa ljudima koji su tu po osnovu povećanog obima posla”, izjavio je prvi čovek rumske opštine negirajući navode da u fabrici nije korišćena zaštitna oprema, kao i da nije rađena dezinfekcija.

“Te tvrdnje apsolutno ne stoje, sve mere se primenjuju u toj fabrici i svim drugim fabrikama. Iskreno nam je rečeno da su prvih dana od proglašenja vanrednog stanja imali problema sa nabavkom zaštitnih maski kao i svi mi na kraju krajeva. Vremenom je sve dovedeno u normalu, svi radnici su dobili zaštitnu opremu, maske”, naglasio je Mančić.

“Imamo imena svih tih radnika, to nisu radnici samo sa teritorije Opštine Ruma, to su radnici iz celog Srema. 28 radnika je sa teritorije Opštine Ruma. Naravno, ne pravimo nikakvu razliku, svaki radnik odakle god da je u problemu je kad ostane bez posla. Ja svim tim radnicima mogu da kažem da kompanija Wai Wai traži 40 radnika svaki dan i oni svi mogu danas ili sutra tamo da se zaposle. Ponavljam kompanija Hačinskon je zbog svoje delatnosti najviše pogođena u ovom vremenu dok je u kompaniji Wai Wai posao krenuo s obzirom da su potpisali nove ugovore, potražnja za njihovom robom u ovoj situaciji raste, planiraju da uvedu drugu smenu, a nemaju radnika. Isto to se dešava i u HealthCare koji dosta dobro radi, isto to se dešava u drugim kompanijama”, napomenuo je Mančić.

