BEZ NJIH BI BAKE U LJIŠKIM SELIMA BILE GLADNE: Ove gerontodomaćice su im jedina porodica u doba korone

Ljig – Pomoć starijima i odraslima koji imaju ograničenja fizičkih i psihičkih sposobnosti usled kojih nisu u stanju da nezavisno žive, počela je u leto 2015, a traje i danas u vreme vanredne situacije. Koliko gerontodomaćice zaiste znače krosisnicima, govori i činjenica da su vrlo često smatrane za članove porodica.

"Samo na njih mogu da se oslonim. Sada znam da imam lekove i hranu, da će mi doneti namirnice koje su mi potrebne za svakodnevni život. Zahvaljujući njihovoj toplini i strpljenju puno im verujem i volim ih. Za godinu dana promenilo se to što sam dobila dve ćerke", rekla je jedna baka (85) iz sela Moravci kod Ljiga.

Vredne gerontodomaćice u doba korone rade svakodnevno i to više sati nego inače, jer znaju da od njihove pomoći zavise životi tih nemoćnih ljudi.

„Živim u Poljanicama, daleko na brdu u kući bez vode, kupatila i kuhinje. Imam 82 godine. Muž mi je umro pre 8 godina i od tada sam sama. Zbog bolesti, najteže mi je bilo da kupim hranu jer peške ne mogu da idem, a do prodavnice ima 3-4 kilometara. Problem mi je i da održavam kuću i perem stvari jer vodu moram da nosim na rukama u kantama ili balonima. Užasan je osećaj kada ste gladni, a ne možete da odete da kupite hranu. Promenilo mi se zdravstveno stanje, zahvaljujući negovateljicama. Pijem lekove za pritisak i šećer, jer su me vodile kod lekara kod kojeg godinama nisam bila. Raspoloženija sam od kada me posećuju, imam svakog utorka s kim da se ispričam. Znam i da neću biti gladana“, kaže korisnica.

Tokom projekta, Zajednički centar za socijalni rad “Solidarnost” za opštine Ljig, Lajkovac i Mionica unapredio je životne uslove 137 starijih ljudi sa teritorije opština Ljig i Lajkovac. Takođe, obučeno je i licencirano 35 lica za pružanje usluge socijalne zaštite “Pomoć u kući”, nabavljena je oprema za negovateljice i kupljena su tri vozila za terenski rad. Vrednost projekta u kojem su učestvovali Karitas Valjevo, Zajednički centar za socijalni rad “Solidarnost” i opštine Ljig, Lajkovac, Mionica iznosio je 127.000 evra. Ove opštine su, po završetku projekta, obezbedile sredstva iz budzeta za nastavak pomoći starima.

