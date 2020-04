U NIŠKOM ČAIRU 230 LAKŠE OBOLELIH OD KORONE: Među njima i porodica sa detetom

U privremenoj bolnici u sportskom centru "Čair" trenutno je zbrinuto 230 pacijenata sa potvrdjenim prisustvom korona virusa, a medju njima se nalazi i porodica sa dvogodišnjim detetom, koje je ujedno i najmladji pacijent, izjavio je koordinator te privremene bolnice, hirurg Goran Stanojević.

"Dete je zbrinuto u "Čairu" sa majkom i ocem. Svo troje su pozitivni na korona virus i ; odlučili su da budu zajedno, procenili su da je za dete najbolje da se ne razdvaja od majke", rekao je Stanojević za agenciju Beta. Prema njegovim rečima, ostali pacijenti su najrazličitije starosti, počev od 1943. godišta do 2001.

"Do kraja dana će sasvim sigurno kapacitet hale, svih 256 mesta biti popunjeno, a o tome da li će se pacijenti najpre zbrinjavati, u hali škole "Miroslav Antić" ili škole "Dušan Radović" odlučiće gradski Štab za vanredne situacije", rekao je Stanojević.

On je kazao da se u privremenu bolnicu u "Čairu" dovoze pacijenti sa čitavog jugoistoka Srbije, počev od Zaječara do krajnjeg juga Srbije i proteklih dana primano je 50 do 80 pacijenata dnevno. Zaštitnik gradjana kontrolisao je danas uslove smeštaja u privremenoj bolnici u "Čairu" u Nišu, kako bi utvrdio da li objekat ispunjava sve propisane uslove za smeštaj pacijenata, saopšila je danas ta institucija.

"Tokom postupka kontrole utvrdjeno je da su u "Čairu" ispunjeni uslovi za smeštaj pacijenata i to sanitarno – higijenski i epidemiološki, kao i uslovi brze i stalne komunikacije", navedeno je u saopštenju.

(Kurir.rs/Beta/Foto ilustracija: Tanjug / Dimitrije Nikolić)

