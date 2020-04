SOLIDARNOST NA DELU: Umesto modli za kolače, prave vizire za lekare (Video)

Veliki broj štamparija koje poseduju 3D štampač se priključilo akciji “Vizionari Srbije”. Kako bi dali svoj doprinos i pomogli pri opremanju medicinskih radnika zaštitnom opremom, štampari svoje mašine koriste kako bi proizvodili vizire. Na nivou Grada Novog Sada se preko 30 ljudi uključilo u akciju i dnevno se proizvede oko 200 vizira. Jedna od firmi koja se nesebično priključila akciji je i “Principessa modle”, koja je svoj osnovni posao, izradu modli za kolače, stopirala kako bi proizvodila vizire. #samonovisad #novisad #viziri #vizionarisrbije @principessamodle

A post shared by SAMO NOVI SAD (@samonovisad) on Apr 9, 2020 at 4:12am PDT