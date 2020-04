DVA SMRTNA ISHODA U ZLATIBORSKOM OKRUGU: Od korone preminuli muškarac i žena, prvi slučaj zaraze u Arilju

Od poslednjeg izveštaja do danas testirano je još 25 osoba sa područja Zlatiborskog okruga od kojih su četiri pozitivne na COVID-19 i to dve u Prijepolju, jedna u Požegi i do sada prvi slučaj infekcije registrovan u Arilju.

Od početka epidemije do danas testirano je 335 osoba, a ukupno je potvrđeno 37 slučajeva infekcije: devet u Prijepolju, sedam u Užicu, po pet u Bajinoj Bašti i Novoj Varoši, četiri u Priboju, tri u Požegi, Čajetini dva i po jedan u Sjenici i Arilju.

Kosjerić nema potvrđenih slučajeva pozitivnih na korona virus.

