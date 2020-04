VASPITAČICE U ULOZI KROJAČICA: 5.000 maski za ustanove širom Novog Sada (VIDEO)

Nakon zatvaranja vrtića, vaspitačice PU “Radosno detinjstvo” su želele da daju svoj doprinos svom gradu. Počele su da šiju maske za decu i odrasle kojima je to bilo najpotrebnije. Vremenom su se mnoge koleginice priključile akciji, tako da su do sada sašile preko 5.000 zaštitnih maski koje su otišle na adrese mnogih ustanova širom Novog Sada. Maske su poslate Dečjem selu, Sigurnoj kući, Dečjoj bolnici i mnogim drugim ustanovama. #samonovisad #novisad #maske #radosnodetinjstvo #vaspitacice

A post shared by SAMO NOVI SAD (@samonovisad) on Apr 10, 2020 at 3:02am PDT