GOJKOVIĆ: Prethodna 24 sata bez smrtnih ishoda u KCV, malo je obolele dece u Vojvodini

NOVI SAD - U prethodna 24 sata u Kliničkom centru Vojvodine nije bilo nijednog slučaja smrtnog ishoda oboljevanja od korona virusa i to je dobra vest, izjavio je pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković u telefonskoj izjavi.

- U ovom trentuku imamo 137 hospitalizovanih pacijenata u KCV sa potrvđenim korona virusom, 127 pacijenata je u privremenoj bolnici na Novosadskom sajmu, imamo ukupno 10 pacijenata na respiratoru, 24 otpuštena pacijenta od početka epidemije, a šest otpuštenih u poslednja 24 sata, kaže Gojković.

Kaže da su ove brojke konstantne, te da nema naglih iskakanja.

- To je dobro, ali i dalje pozivam na ozbiljan oprez, pošto su još teški dani pred nama i ne treba da dozvolimo nas zavara trenutno stanje, koje je dobro, pošto je virus veoma zloćudan i pokazao je u mnogim mestima da zna da odgovori potpuno nepredviđeno i na način koji niko ne očekuje", rekao je Gojković.

Zato, kaže, poziva sve građane da i dalje poštujemo mere fizičkog distanciranja i sve propisane mere, jer je to putokaz da iz ovoga izađemo što pre. "Molim sve da shvatimo da ne postoji nikakva prečica da iz svega ovoga izađemo na brzinu, apelovao je Gojković.

Odgovarajući na pitanje kakva je situacija sa decom koja su obolela, kada je u pitanju Vojvodina, područje koje je, po funkciji koju obavlja, u njegovoj ingerenciji, pokrajinski sekretar Gojković odgovara da ima mali broj obolele dece u Vojvodini.

- Malo je obolele dece Vojvodini, i oni su potpuno asimptomatski ili imaju blage kliničke simptome i u ovom trenutku nemamo nikakvih problema u vezi sa njihovim trenutnim statusom. Imamo i nekoliko trudnica koje su pozitivne, imamo i trudnice koje su donele na svet i bebe i za sada je taj deo pod kontrolom, kaže Gojković.

Odgovarajući na pitanje da li je zdravstveni sistem spreman za slučaj da određeni broj lekara i medicinskog osoblja bude pozitivan na virus, te stoga mora u izolaciju, te da li će biti dovoljan broj onih koji će moći da ih zamene, Gojković odgovara da od početka postoji sistemski pristup kako i na koji način će se popunjavati zdravstveno osoblje.

- Mi smo maksimalno redukovali broj zaposlenih po organizacionim jedinicama. Jedan broj radi, drugi deo se odmara, to je jednostavno neophodno da bismo uvek imali sveže ekipe da uvedemo u posao. Za sad, na teritoriji Vojvodine, nemamo taj problem. Pomažemo jednu ustanovu drugom ustanovom, znači, ukoliko bude bilo potrebe za time da negde imamo kriznu situaciju ili krizno žarište, kolege će iz jedne bolnice prelaziti u druge bolnice. To smo već do sada radili i to se pokazalo kao jako dobro, kaže Gojković.

Podseća da na teritoriji Vojvodine ima još jednu bolnicu, a to je prirvemena bolnica na Novosadskom sajmu, gde rade lekari i medicinske sestre iz cele Vojvodine.

Kaže da će nastojati da praktikuju, što je moguće više, da uvode što je moguće više sveže snage.

- Da odmaramo one koji su se umorili, ali za sada, ukoliko se budu poštovali svi protokoli i sve karike ovog sistema budu funkcionisale, onda ova naša mašina može da ide kako treba, kaže Gojković.

Gojković moli građane da shvate da to neće biti oodednom (relaksiranje mera), da shvate da ćemo jedan određeni vremenski period i nakon smanjenja mera morati da vodimo računa o fizičkoj distanci, o izbegavanju velikih grupnih okupljanja.

"Ali, kažem, sve zavisi od toga kako se mi budemo ponašali. Ako se budemo ponašali u skladu sa tim kako zdravstvena struka traži, mislim da nismo daleko od toga da možemo da krećemo u neke blaže forme, ali to je još uvek samo na papiru, dajte da vidimo kakvi će nam rezultati biti, zaključio je Gojković.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir