OVA ŠKOLA JE SPREMNO DOČEKALA KORONU: Evo kako novosadska E-Gimnazija sprovodi nastavu na daljinu (VIDEO)

Usled proglašenja vanrednog stanja na teritoriji Grada Novog Sada, novosadska privatna "E-Gimnazija" morala je da obustavi redovan vid nastave. Školska ustanova "E-Gimnazija" je od svog osnivanja 2008. godine registrovana kao elektronska gimnazija i vrlo uspešno je trenutno organizovala svoj digitalni koncept rada. Gimnazija poseduje svoje platforme, servise i alate koje primenjuje za online nastavu. Svaki učenik po upisu u školu dobija svoj lap-top računar, što trenutno dodatno olakšava sprovođenje nastave.

