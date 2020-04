OD GRADA JAGODINA 3.200 USKRŠNJIH PAKETA STARIJIMA I UGROŽENIMA: Pogledajte kako je Palma na motoru obilazi grad

Dragan Marković Palma, predsednik Skupštine grada Jagodina je danas u nedelju, motorom obilazio grad, građane koji i danas moraju da rade i volontere koji rade non stop, svakog dana, od prvog dana od kako je uvedeno vanredno stanje.

Marković je tom prilikom izjavio da će u utorak, sredu i četvrtak grad Jagodina preko volontera podeliti 3.200 uskršnjih paketa. To su građani koji su zvali na telefone kol centra i oni koji se nalaze na spisku Centra za socijalni rad grada Jagodine. To su oni koji imaju mala primanja, oni koji sami, nemaju dece ili im deca žive u nekom drugom gradu ili državi.

"Želim da se zahvalim donatorima i sponzorima za sve što su tokom vanrednog stanja pomagali građanima Jagodine. Oni su želeli da ostanu anonimni, ali grad Jagodina će znati da ceni i poštuje one koji su pomogli, kada bude prošlo vanredno stanje" rekao je Marković.

Inače svakog dana jagodinski kol centar pozove 250-300 građana. Najveći broj tih poziva je vezan za to da volonteri odu do prodavnice i kupe namirnice i lekove. Grad Jagodina je i do sada starijima koji imaju niska primanja i koji se nalaze na spisku Centra za socijalni rad grada Jagodina delili prehrambene i higijenske pakete a sledeće nedelje građanima će biti uručeni uskršnji paketi.

1 / 4 Foto: Palma Plus/D.M

Kurir