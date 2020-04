JOŠ JEDAN HUMAN GEST U SOMBORU: Donacija 400 vizira za medicinske radnike

Dragan Stojisavljević još jedan je heroj našeg grada. U pitanju je čovek koji je za vreme vanrednog stanja odlučio upotrebiti svoja znanja i umeća, te ih usmeriti na humano delo. Saznajte o čemu je reč. 😷 #somborjeotvoren #gradsombor #sombor #srbija

A post shared by Sombor je otvoren (@somborjeotvoren) on Apr 12, 2020 at 4:53am PDT