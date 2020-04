KAKO JE JEDAN POZIV OTKRIO UŽAS U GERONTOLOŠKOM CENTRU U NIŠU: Sin pozvao oca, a onda je klupko počeo da se odmotava

Stevanović je dopuštao posete i izlaske starima, što je strogo zabranjeno, pa je čak i dve nedelje krio da se u Gerontološkom centru pojavio virus! Tereti se za teško delo protiv zdravlja ljudi, za šta mu preti do 12 godina robije!

Klupko je počelo da se odmotava pre desetak dana, kada je sin jednog štićenika (76) Gerontološkog centra pozvao oca i posumnjao da je ovaj bolestan, jer je starac imao temperaturu i stalno je kašljao.

- Sin je odmah kontaktirao direktora Stevanovića, ali ovaj mu je rekao da je njegov otac dobio terapiju, te da nema potrebe za njegovim lečenjem van ustanove. Tek na insistiranje cele porodice nesrećnog starca, direktor je pozvao Hitnu pomoć i bolesnik je 6. aprila odvezen do Doma zdravlja, gde je ustanovljeno da ima obostrano zapaljenje pluća. Iste večeri starac je primljen u niški Klinički centar, ali mu se stanje drastično pogoršalo, pa je dan kasnije priključen na respirator, a 9. aprila je preminuo. Testiranje je pokazalo da je bio zaražen opasnim virusom - kaže izvor iz istrage.

Porodica preminulog je odmah o svemu obavestila policiju, koja je u saradnji sa tužilaštvom i Bezbednosno-informativnom agencijom istražila slučaj.

- Uhapšeni direktor se tereti za teško delo protiv zdravlja ljudi, u vezi sa krivičnim delom prenošenja zarazne bolesti, jer nije preduzeo sve neophodne mere i radnje kako bi sprečio širenje virusa kovid-19 - saopšteno je iz policije.

Inače, Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja je još 13. marta najstrože zabranilo posete ustanovama u sistemu socijalne zaštite, ali direktor niškog Gerontološkog centra to nije poštovao.

U policiji kažu da je Stevanović dozvoljavao štićenicima izlaske iz te ustanove, a rođacima je omogućavao da ih posećuju.

- Postoje ozbiljne indicije da je baš na taj način zaraza ušla u Gerontološki centar, jer su neki od posetilaca boravili u inostranstvu i moguće je da su bili zaraženi, iako nisu osećali simptome bolesti, ali su bili prenosioci virusa. Da sve bude još strašnije, Stevanović, kada je saznao da je došlo do zaraze u centru, nije obavestio ni Institut za javno zdravlje, niti resorno ministarstvo, što je rezultiralo širenjem virusa. Na sve to, on je još i uveravao štićenike doma da tamo nema korone i da samo poneko od njih boluje od obične prehlade - priča izvor iz policije.

