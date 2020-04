PUTEVI NIKAD PRAZNIJI, ULICE PUSTE, A MASKI I RUKAVICA NEMA: Neustrašivi Rumljanin krstari Evropom u doba korone

Vozač kamiona Aleksandar Petaković iz Rume, poslednjih mesec dana krstari po italijanskim, austrijskim i nemačkim putevima i kako kaže otkako je pre par godina počeo da vozi po ovim zemljama, nikada auto-putevi nisu bili prazniji kao sada. Objašnjava da su mere u borbi širenja protiv korone virusa, podignute na najviši nivo i svi se nadaju da bi za mesec i po do dva ovo moglo da se normalizuje, a samim tim polako i vrati život u svetskim metropolama po kojima su ulice i trgovi prazni.

Iz pravca Italije Aleksandar je krenuo prema Austriji, gde sa kamionom hladnjača vozi cveće za tamošnje cvećare.

–Prošli put kada sam iz Italije prelazio u Austriju, na granici su mi merili temperaturu, sigurno će tako biti i sada. Prošao sam kroz Lombardiju, regiju koja je žarište korona virusa. Stao sam na parking jedne benzinske pumpe, gde sam rešio kratko da napravim pauzu, ali je policija odmah stigla i pitala koliko se zadržavam. Čim vide kamion da stoji opipaju auspuh i ako je hladan, naređuju ti da nastaviš put, ne dozvoljavaju duža zadržavanja.– govori preko vajbera Aleksandar dodajući da nema strah od zaraze, jer se i on pridržava svih zaštitnih mera. U kabini kamiona mu je obavezno dezinfekciono sredstvo, rukavice i maska.

foto: Mitrovica Info

Kako priča transportni saobraćaj preko graničnih prelaza sa ovim zemljama, odvija se nesmetano i to se najčešće mogu videti kamioni hladnjače.

–Radim za jednu slovenačku firmu. Prvo sam vozio alkoholna pića, pa hranu, a sada cveće. Mi radimo uslužni transport robe. Kada dođem u firme da se roba natovari, obavezne su zaštitne maske, rukavice, odstojanje od metar do dva i kada završe krećem sa vožnjom. Ljudi su ovde mnogo disciplinovaniji nego u Srbiji, oni kada se vrate sa posla posle 17 časova ulice su prazne, nema nigde nikoga, iako većina zemalja nemaju uveden policijski čas.– priča Aleksandar.

Nestašića zaštitnih maski i rukavica nije samo kod nas, već ih je teško naći i u Nemačkoj. Većina firmi je obezbedila maske i rukavice, dok ih po apotekama nemoguće naći, tvrdi Petaković.

Po evropskim putevima krstariće do jula do kada i ima radnu dozvolu, a onda će se vratiti u svoj Srem, nadajući se da će se do tada situacija stabilizovati i izbeći karantin koji bi mu sada sledio.

–Kada sam krenuo poneo sam čvaraka i slanine, to je naš sremački lek protiv korone.– kaže kroz smeh Aleksandar.

(Kurir.rs/mitrovica.info, S. Kostić)

Kurir