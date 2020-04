HUMANOST NA DELU: Doručak na kućnu adresu najugroženijih VIDEO

Grad Pančevo od početka vanrednog stanja organizovao je obroke solidarnosti za najugroženije građane. Svakoga dana volonteri obroke dostavljaju na kućne adrese sugrađana kojima je ovakav vid pomoći dobro došao. Među donatorima su i lokalni privrednici poput buregdžinice „Stankoski“ i pančevačke „Mlekare“. Ovakav vid pomoći biće organizovan do kraja vanredno stanja koje je uvedeno s ciljem da se spreči širenje virusa korona. #pančevo #juznibanat #vojvodina #srbija #pancevutreba #vanrednostanje #covid19 #koronavirus #koronasrbija #obrocisolidarnosti #pomoć #najugroženijigradjani #gradjani #volonteri #donatori #lokalniprivrednici #buregdžinicastankovski #pancevackamlekara #ostanikodkuce #cuvajmosebeidruge #sprecimosirenjekorone

