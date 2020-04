ZARAŽENO 155, A UMRLO 14 OSOBA: Dramatičan rast broja obolelih u Rasinskom okrugu

Situacija sa korona virusom u Rasinskom okrugu se dramatično pogoršava. Svakoga dana je po desetak novozaraženih, tako da je u poslednjih desetak dana broj obolelih dupliran, kao i broj preminulih lica.

Kruševac zauzima visoko mesto u Srbiji po broju zaraženih, hospitalizovanih .i osoba u izolaciji u Srbiji, U Rasinskom okrugu do danas zvanično je registrovano 155 osoba zaraženih korona virusom. Najveći broj obolelih je u Kruševcu 120, u opštini Varvarin 17, Ćićevcu 6, Aleksandrovcu 6, Trsteniku 4 i u Brusu 2 slučaja COVIDA-19, a do danas je poslato ukupno 457 uzoraka briseva na analize u referentne specijalističke laboratorije. Do sada je ukupno preminulo 14 osoba i to 7 iz Kruševca, 6 iz Varvarina i jedna iz Ćićevca.

Štab za vanredne situacije je u stalnom zasedanju, prati kretanje i izdaje nova uputstva za rad javnih preduzeća i drugih institucija i organizacija. Posle stručnjaka iz Kine, u Kruševac su juče doputovali medicinski eksperti Vojske Ruske Federacije u cilju podrške kolegama – zdravstvenim radnicima iz Srbije u borbi protiv korona virusa. Održano je više stručnih sastanaka u Opštoj bolnici i Domu zdravlja, a iste su obišli ministar odbrane Aleksandar Vulin i direktor BIA Bratislav Gašić.

Vođa tima ruskih stručnjaka major Valerijan Hakimov istakao je da je zadovoljan kvalitetom rada i nivoom znanja i opremljenosti u Opštoj bolnici i Domu zdravlja i da su ove ustanove organizovane u skladu sa svetskim standardima medicinske struke, a nedavno su slično mišljenje izneli i kineski eksperti.

Hala sportova se intenzivno priprema za privremenu Kovid bolnicu, pristižu kreveti i medicinska oprema, a u slučaju potrebe biće spremna i Specijalna bolnica “Ribarska Banja”.

Kurir.rs/Ž. M./Foto: Ž. M.

Kurir