MURAL U INĐIJI ZA VELIKOG DR LAZIĆA! Mi nismo znali za njega. To je sramota i to nas je pokrenulo (VIDEO/FOTO)

Sada, svi mu se odužuju, a u Inđiji je na magistralnom putu Beograd - Novi Sad dobio mural.

foto: Youtube Printscreen

Odjekivao je "Marš na Drinu" u našim glavama i zbog naše sramote - mnogi u Srbiji nikada nisu čuli za njegove ratne podvige, beskompromisno spasavanje života svakog ljudskog bića, ali na srpskom frontu.

foto: Youtube Printscreen

Lekciju o njemu dali su nam, praktično, sunarodnici iz Republike Srpske.

Tako su za Lazića, tek posle smrti, čuli i momci iz Inđije. Nije im trebalo mnogo da shvate njegovu veličinu.

- Hteli smo ovde da odamo počast našem doktoru s obzirom na dela koja je učinio, jer mislimo da je to stvarno zaslužio. Iskreno mi nismo ni znali za njega, eto to je neka naša sramota, ali to nas je motivisalo da uradimo nešto ovako značajno. Kada smo videli njegovo pismo, njegovu sahranu, to nas je jednostavno nateralo. I pročitavši njegovu biografiju, slušajući njegova iskustva, mi smo jednostavo bili naterani našom savešću da uradimo ovo... - priča Božidar Sudžum iz Udruženja Građanin.

Momci su tako želeli da pošalju jasnu poruku, a mural je rad Dejana Ivanovića.

- S obzirom na krizu koja vlada trenutno, poruka je: "Samo žrtva za druge, za svoj narod, za svoje ljude", jednostavno, to je čovek kojem su drugi životi značili više nego njegov. Mislim da za ovu krizu ne postoji bolja poruka i bolji primer od dr Lazića - dodaje Sudžum.

(Kurir.rs/Telegraf)

Kurir