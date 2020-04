OVO JE PENZIONER JANOŠ (76) KOJI SE SUNČA NA ODŽAKU: I dalje ću ići na krov, šta drugo da radim

Penzioner Janoš Živko Janči (76) iz Kikinde ovih dana postao je pravi hit na društvenim mrežama. Slika čoveka koji sedi na dimnjaku, na vrhu stambene zgrade, izazvala je lavinu komentara, ali niko nije znao o kome je reč. Reporter Kurira pronašao je kikindskog Spajdermena.

Sa širokim osmehom na licu Janoš nas je primio u stan, u kojem živi sam. Na zidovima dominiraju slike Josipa Broza Tita. To je, veli on, bilo vreme koje se vratiti neće, a boravak na krovu i dimnjaku ovako objašnjava:

- Znaš kako, iako sam od 2002. u penziji, ne trpim da sedim skrštenih ruku. Kad čovek nema šta da radi, to je najveća kazna. Onda mora da se snađe. Nisam na krov izlazio samo da se sunčam. Prvo sam očistio oluke, a onda sredio crep na krovu - počeo je priču za Kurir Janoš.

On veli da se ne boji visine jer radi na građevini. - Prošlog leta, sa sinom i najstarijim unukom, napravili smo 11 apartmana u opštini Čajetina. Oprezan sam i znam da odredim do kojih granica mogu da idem. I dalje ću odlaziti na krov i sunčati se na odžaku. Šta drugo da radim - pita se Janoš i nastavlja: - Legnem kasno da bi mi dan što pre prošao.

Svakog petka oribam i dezinfikujem ulaz moje zgrade, od prizemlja do potkrovlja. To ne radim da bi mi neko platio, radim to zbog sebe. Zimi redovno čistim sneg ispred ulaza. Eto, takav sam.

