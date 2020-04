SULUDO PRAVDANJE HRVATA IZ SUBOTICE NA SASLUŠANJU! Pravdao se da je zastavu tog dana oprao, a Tompsona nije pustio SAM

Pravdao se da je zastavu tog dana oprao i da ju je sušio na štriku, a da Tompsona nije sam pustio, već su ustaške pesme tada emitovane na Radio Beogradu.

U Ivanovom stanu je, inače, prilikom pretresa nađeno mnoštvo predmeta sa hrvatskim državnim obeležjima, ali on je pred tužiocem tvrdio da nije nacionalista, već "jugoslovenski orijentisan".

- Meni je žao što se ovo dogodilo, jer nisam želeo nikog da uznemiravam na Vaskrs. Boli me uvo za Tompsona, ja sam pre svega Jugosloven. Tačno je da je na mojoj terasi na štriku bila okačena hrvatska zastava, ali to je samo zato što sam je prethodno oprao u veš-mašini i morao sam da je osušim. Nisam znao da će to isprovocirati ljude - pričao je Ivan.

On je dodao i da ne sluša Tompsona i da nije imao pojma da taj pevač veliča zloglasne ustaške logore Jasenovac i Staru Gradišku, gde je pobijeno na stotine hiljada Srba, Jevreja i Roma.

- Ja nemam nijedan njegov CD niti kasetu. U stanu je bio pušten radio, samo ne znam da li je stanica bila podešena na Radio Beograd 1 ili 2. Možda su te pesme bile emitovane na radiju, otkud znam... Ja ne mrzim Srbe, jer je moja bivša žena Srpkinja i imam mnogo prijatelja pravoslavaca. Sve ovo mi je namestio jedan komšija policajac, zove se Hamza. S njim nisam u dobrim odnosima - nevešto se pravdao Ivan pred tužiocem.

Uhapšeni Subotičanin, inače, ima i srpsko i hrvatsko državljanstvo i dobro je poznat našoj policiji. Prvi put je uhapšen još kao maloletnik i bio je u popravnom domu, a zatim je i kao punoletan osuđivan desetak puta zbog oružja, nasilja, zapuštanja i zlostavljanja maloletnika...

Ivan ima četvoro dece iz nekoliko nevenčanih brakova, a živi u majčinom stanu u Subotici. Kako je sam rekao u tužilaštvu, završio je osnovnu školu, po zanimanju je zidar i trenutno je nezaposlen.

Nakon saslušanja određen mu je pritvor do 30 dana, a tereti se za širenje verske i nacionalne mržnje i netrpeljivosti, za šta mu preti od šest meseci do pet godina zatvora.

Aušvic, izbeglica iz Srbije, Hrvat

Na Fejsbuk profilu Ivana M. ima dosta hrvatskih simbola i obeležja, a odmah ispod svog imena je napisao "Aušvic. Izbeglica iz Srbije. Hrvat". U pozadini njegove slike je fotografija Al Paćina u ulozi opasnog gangstera Tonija Montane iz filma "Lice sa ožiljkom".

