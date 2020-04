PANČEVO OBEZBEDILO PAKETE ZA PENZIONERE: prve količine idu u seoske, sledeće nedelje u gradske mesne zajednice (VIDEO)

Grad Pančevo je obezbedio novac za nabavku paketa pomoći za najstarije građane čija su primanja ispod 30.000 dinara. Deo novca uplatila je i lokalna privreda. Gradonačelnik Saša Pavlov kaže da je lokalna samouprava dobila spisak najugroženijih penzionera i da je reč o 13.600 lica s teritorije grada Pančeva sa svim naseljenim mestima. Završeno je pakovanje paketa i 24. aprila počela je isporuka na adrese najugroženijih penzionera u gradu i selima s teritorije Pančeva. Spisak penzionera čija su primanja ispod 30.000 dinara dobijen je od PIO fonda, tako da građani ne moraju nikome da se prijavljuju za ovu pomoć, već samo da budu strpljivi, jer će do svakog od njih stići volonteri s paketom u narednih nekoliko nedelja. Očekuje se da će podela trajati tri nedelje. #pančevo #juznibanat #vojvodina #srbija #pancevutreba #vanrednosanje #covid19 #koronavirus #paketipomoći #najstarijigradjani #lokalnaprivreda #gradonacelnik #sasapavlov #lokalnasamouprava #ostanikodkuće #cuvajmosebeidruge

