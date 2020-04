DOBRE VESTI IZ ZRENJANINA: Zaražena žena rodila zdravu bebu

Sinoć je jedna porodilja u Zrenjaninu, pozitivna na virus korona, uspešno porođena carskim rezom.

Po rečima pokrajinskog sekretara za zdravstvo, prof.dr Zorana Gojkovića, mama i beba su odličnog zdravstvenog stanja. Ovo je druga porodilja u Vojvodini koja je rodila zdravo dete, a bila je zaražena virusom korona.

Rezultat u borbi sa korona virusom koji ima Vojvodina je izuzetan kada se uporede brojke sa drugim delovima države a to pokazuju i najnoviji podaci od ukupno 239 testiranih na virus korona u Vojvodini u poslednja 24 časa, novozaraženih je 19 –rekao je danas predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović na konferenciji za novinare u Novom Sadu.

Dodajući da je većina novozaraženih u Vršcu, Mirović je precizirao da je od pojave virusa 6.marta pa do danas ukupno testirano 7.190 ljudi u AP Vojvodini, a od tog broja 656 je pozitivno.

- Iz Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu do sada je otpušteno 150 ljudi, a samo u toku jučerašnjeg dana devet pacijenata je otpušteno iz te zdravstvene ustanove.Bolnice u Pančevu do sada je otpustila 170 pacijenata.Od početka pandemije do danas umrlo je 18 pacijenata u KCV - rekao je Mirović.

On se zahvalio se zahvalio medicinskim radnicima,građanima koji se disciplinovano pridržavaju donetih mera ali i zaposlenima u domovima socijalne zaštite kojih u Vojvodini ima 92 u Vojvodini i u kojima ima ukupno 11.389 korisnika i zaposlenih,a do sada su samo dve osobe zaražene.

U domu u Molu zaposleni su nalaze u karantinu zbog jednog slučaja zaraze, a domovi u Novom Sadu, Veterniku, Bačkoj Palanci i Vrbasu preventivno su stavljeni u karantin.

