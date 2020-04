LJUDI JEDVA DOČEKALI DA PRORADE FRIZERI: Gužva ispred salona u Vranju (KURIR TV)

U redu sa maskama i rukavicama mušterije strpljivo čekaju.

Vlasnik jednog od salona Slađan Đošić kaže da je normalno što ima gužve, jer su ljudi čekali da se srede zbog ove situacije sa epidemijom, poštujući mere Vlade Srbije.

"Nadam se da ćemo to da stavimo u normalu za jedno šest do sedam dana, da će sve polako da dođe na svoje mesto. Normalno poštujemo mere i red kako su nam predložili, distanca imamo dezinfekciona sredstva. Mušterije ulaze jedan po jedan. Ljudi su shvatili da je to zbog njihovog i našeg zdravlja“, kaže Đošić.

foto: T.S.

On dodaje da su nakon mesec dana ljudi sa velikim kosama, kojima je potrebno šišanje i oblikovanje.

"Naravno mušterije su zadovoljne, jedva su čekale da dođu ovde da se doteraju da budu lepši. Zbog toga kakva je situacija bila sa virusom, Vlada je donela takvu odluku, ali evo posle mesec dana smo krenuli sa radom i sve će biti ok, da se polako smanjuju gužve i da se sve dovede u normalu. Još jedan majstor će da dođe kasnije u drugu smenu. Sad radimo do četiri sata poslepodne koliko je propisano, poštujemo propise“, kaže Slađan Đošić.

foto: T.S.

Mušterije su jedva dočekale da prorade frizerske i berberske radnje. Među njima je i Živko Glišović.

"Čekam da se ošišam, posle osam nedelja. Poslednje šišanje je bilo početkom marta. Dugo je bilo čekanje, ali se svako čekanje isplati. Poštujemo mere koje je odredila Vlade Srbije udaljavanje na dva metra, nošenje maske i rukavica", kaže Vranjanac Živko Glišović.

T.S.

Kurir