Sombor: Ubrzan proces testiranja na Korona virus

Zavod za javno zdravlje Sombor od početka pandemije uspešno je uključen u borbu protiv Korona virusa. Kako bi im rad bio olakšan i modernizovan, Gradsko veće Grada Sombora odobrilo je sredstva u iznosu od 3.668.343,12 dinara za nabavku aparata za automatsku ekstrakciju nukleinskih kiselina. Ovaj aparat će biti od velikog značaja za zaposlene u Zavodu, s obzirom na činjenicu da se do sad ekstrakcija nukleinske kiseline iz uzoraka radila ručno, gde je mogućnost inficiranja osoblja velika, a vreme za pripremu uzoraka za obradu i dijagnostiku bilo je duže. 👩🏼‍⚕️👨🏻‍⚕️ #somborjeotvoren #gradsombor #sombor #srbija

