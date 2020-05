ODGAJILI LANE, NIJE IH ZABORAVILO: Divna priča Vasiljevića u teška vremena! Ljubav ljudi i životinje je NERASKIDIVA

Porasla, vitka, umiljata kao što je bila ponovo se u dvorištu Dragana Vasiljevića iz krupanjskog sela Brštica ušetalo njihovo lane, sada već srna, koje su pronašli prošlog proleća, samo i izgubljeno u njihovom kupinjaku.

Prema Draganovim rečima Rubi je dolazila sve do početka januara ove godine kada je to prestala da čini. Očekivali da se pojavi iz obližnje šume, ali nje nije bilo.

"Tako je ostalo sve do 10. marta kada se pojavila posle tačno dva meseca nedolaženja. Samo smo je videli nedaleko od kuće, do reke, a onda je moja majka otišla do nje, pomazila je i Rubi je polako, malo bojažljivo, krenula za njom i došla u dvorište u kome je odrasla. Verovatno je sada opreznija jer je zrelija, iskusnija, a mislim da nije dolazila zbog pasa koji su se jurili i preplašili. Posle toga se dolazila povremeno, a onda se pojavila na Vaskrs i nastavila da dolazi gotovo svakoga dana. Igra se sa mojim sinovima, jede im iz ruke i ponašao se kao i pre. Mnogo smo se obradovali što je opet ovde i što nas nije zaboravila", priča Dragan.

Vasiljevići su dva meseca gajili svoju Rubi. Nije htela ni da proba kravlje mleko pa su u komšiliku nabavljali kozje i hranili je na cuclu. Iz njihovog dvorišta nije izlazila, a porodica Vasiljević, supruga Snežana, sinovi, dvanaestogodišnji Todor i šestogodišnji Uroš, i majka Milica gotovo da su se takmičili ko joj više ugađati. Onda jednog jutra Rubi nije nigde bilo. Na veliku radost ukućana posle nekoliko dana se pojavila i nastavila redovno dolaziti. Tačna kao sat svakoga dana pojavljivala se između devet i deset sati pre podne da nešto pojede, pomazi se i poigra sa ukućanima i ode, da bi oko četiri sata posle podne opet došla i posle kraćeg zadržavanja odlazila u obližnju šumu. Tako je bilo sve do januara kada je prvi put napravila veliku pauzu koja je, na oduševljenje Vasiljevića, prekinuta i Rubi je opet tu.

"Kad dođe ulepša nam dan i nadam se da više neće praviti ovakvu pauzu i da će naše druženje dugo potrajati. Rubi svojim ponašanjem potvrđuje priču da srna ostaje mila i blaga i kad poraste dok za srndaće kažu kako odrastaju tako menjaju ćud pa postaju neposlušni i nasrtljivi. Ona je isto umiljata kao što je bila, samo je sad malo opreznija", kaže Dragan zadovoljan što ponovo u dvorištu ima tako gracioznog gosta.

