PRODOR KORONE U ALEKSANDROVAC: U Župi još 11 zaraženih

Epidemiološka situacija sa virusom korona u Rasinskom okrugu je sledeća: za dva dana inficirano je novih 26 lica, a za poslednja 24 sata nijedan.

Prema zvaničnim podacima Doma zdravlja u Aleksandrovcu jos 11 gradjana Župe zaraženo je virusom Kovid 19, a to su potvrdili rezultati testiranja iz Kovid laboratorije u Kraljevu. Među zaraženima je 10 članova jedne aleksandovačke pododice, kao i jedan stanovnik sela Raklja. Ukupan broj obolelih građana opštine Aleksandrovac ovim virusom dostigao je brojku od 39 osoba, ali se pretpostavlja da će broj obolelih narednih dana biti veći.

Aleksandrovac foto: Kurir/ Ž. M.

Prema najnovijim podacima na području Rasinskog okruga do danas zvanično je potvrđeno da su virusom korona zaražene ukupno 333 osobe, što je povećanje u odnosu na 30 april za 26 osoba.

Najviše zaraženih je i dalje je u Kruševcu – 250, u Aleksandrovcu 39 osoba, u Varvarinu 26, Ćićevcu 9, Trsteniku 6 i u Brusu 3, a do sada su ukupno izlečene 144 osobe. U privremenoj Kovid bolnici u Hali sportova u Kruševcu, nalaze se 42 bolesnika sa lakšim simptomima ove bolesti. Ukupan broj izlečenih osoba u celom okrugu do sada je 148. Na području Rasinskog okruga ukupno je, do danas, preminulo 29 osoba i to: 20 muškog, a 9 ženskog pola. Najviše je umrlo u Kruševcu – 16 osoba, 7 je iz Varvarina, 3 iz Trstenika, 2 iz Ćićevca i jedan smrtni slučaj je iz Aleksandrovca.

Treba istaći da su pripadnici Gorske službe spasavanja Srbije uručili 40 paketa sa osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za higijenu, koje je obezbedila kompanija Lidl, za meštane sela u okolini Krive Reke na Kopaoniku. Inače, Gradska uprava Kruševac pripremila je pakete za sve penzionere sa svoje teritorije, koji se pripadnicima trećeg doba distribuiraju po mesnim zajednicama.

(Kurir.rs/Tekst i foto: Ž.M.)

Kurir