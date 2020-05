PANČEVO SPREMA VRTIĆE ZA PRIJEM DECE: u toku dezinfekcija objekata (VIDEO)

Predškolska ustanova “Dečja radost” u Pančevu počela je pripreme za početak rada u svih 20 vrtića nakon vanrednog stanja. Početak rada predviđen je za 11. maj, a u vrtićima će moći da borave deca svih uzrasta čija oba roditelja rade i ne mogu na drugi način da obezbede čuvanje dece. U cilju priprema za bezbedan boravak dece u vrtićima 30. aprila su radnici “Higijene” počeli dezinfekciju samih objekata, a radnici “Zelenila” zaduženi su za košenje trave u dvorištima vrtića. #pančevo #juznibanat #vojvodina #srbija #pancevutreba #vrtići #predškolskeustanove #dečjaradost #deca #roditelji #priprema #pocetakrada #jkphigijena #jkpzelenilo #dezinfekcija #održavanje

