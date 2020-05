PANČEVO PODRŽAVA PREDUZETNIKE: Uz pomoć Grada do posla iz snova (VIDEO)

Grad Pančevo svake godine kroz Lokalni akcioni plan zapošljavanja obezbeđuje određenu sumu novca za realizaciju mere samozapošljavanja. Kroz tu meru u 2019. godini izdvojeno je 10 miliona dinara. Taj novac je iskorišćen da 23 preduzetnika započnu svoj posao. U okviru mere samozapošljavanja preduzetnici mogu da dobiju do 500 hiljada dinara za pokretanje sopstvenog posla. Jedna od njih je i Jadranka Srđenović iz Pančeva koja je zahvaljujući novcu koji je dobila na konkursu Grada Pančeva osnovala kozmetički salon i kupila jednu mašinu neophodnu za kozmetičke tretmane lica. #pančevo #juznibanat #vojvodina #srbija #pancevoradi #lokalniakcioniplan #zapošljavanje #samozapošljavanje #gradpančevo #pokretanjeposla #sopstveniposao #konkursi #sredstva #preduzetnici #radnamesta

