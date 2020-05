NEOBIČAN HOBI JEDNE ČAČANKE: Tatjana obožava da pegla, jer tako stvara fantastična dela

Čačak – Iako se većini žena smrkne kad pomisle na peglu, Tatjana Tanasijević nema taj problem. Ova Čačanka svakodnevno barata mrskim kućnim aparatom sa osmehom na licu, jer ona ne pegla veš već slike. Skoro dve godine bavi se enkaustikom, prastarom tehnikom slikanja voskom uz pomoć toplote, u ovom slučaju peglom

“Videla sam neke radove i to mi se izuzetno svidelo. Pre toga sam slikala i to različitim tehnikama, pa sam odlučila da se oprobam i u ovoj koja je izgledala vrlo interesantno i odeševila sam se”, priča ova neobična umetnica za RINU.

Za slikanje enkaustikom potrebna je pegla koja nije na paru, neupijajući papir , voštane boje, talenat i volja. Pegla se uključi na najmanju temperaturu, a onda se na nju nanose voštane bojice koje se tope, time se oslikava papir i nastaje magija, jer tek nakon prvog sloja Tatjana zna šta će da naslika.

“Ja rukom pomeram peglu želeći da nacrtam određeni oblik, ali ona sama stvara neke svoje oblike i tako nastaju fascinantne stvari i slike kakve uopšte nismo očekivali. Često se dešava da krenem da crtam neki pejzaž, a završim sa skroz drugačijim motivima i u tome se ogleda nesvakidašnja lepota ove umetnosti”, kaže Tatjana za RINU.

Na Tatjaninim zidovima pored peglanih slika tu su i freske, a posebnu pažnju zauzima freska Svetog Vasilija Ostroškog napravljena u šljokicama. Brojni su radovi napravljeni od lišća, a sa njima je Tatjana i započela svoj rad i to, kako kaže, “u inat” pokojnom suprugu jer joj je on rekao da ona to neće moći.

“Čim je rekao da ja neću uspeti slikati, dokazala sam mu da mogu i bio je oduševljen mojim radovima. Nakon toga uvek sam pokušavala da se oprobam u nečem novom, pa je slikanje peglom došlo na red”, priča Tatjana.

Ona kaže da još uvek ima veliku inspiraciju za stvaranjem, pa se uskoro mogu očekivati i njena nova “remek dela”, jer u svemu što ona radi oseća se pozitivan duh i kreativnost, bez obzira da li menjala licne ili se bavila enkaustikom.

