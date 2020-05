I U PANČEVU IZMENJEN NAČIN UPISA U ŠKOLE: u svih 20 škola upis prvaka organizovan je elektronski (video)

Upis dece u prvi razred osnovne škole ove godine je, zbog aktuelne situacije i vanrednog stanja, počeo kasnije odnosno umesto upisa, roditelji i drugi zakonski zastupnici su od 1. aprila bili u mogućnosti da stupe u kontakt sa školom u koju žele da upišu svoje dete preko nove usluge „Iskazivanje interesovanja za upis u osnovnu školu“ na Portalu eUprava, kao i telefonskim putem. Neke od škola organizovale su prijavljivanje za prvi razred i putem sajta škole. Usluga „Iskazivanje interesovanja za upis u osnovnu školu“ je samo jedna u nizu inicijativa elektronske uprave koju Vlada Srbije kontinuirano pokreće i koja svedoči o posvećenosti digitalnoj transformaciji javne uprave i društva u celini. S druge strane, vanredno stanje je bilo prilika da sve škole odmah pristupe elektronskom upisu đaka prvaka za narednu školsku godinu. Pančevo ima 20 osnovnih škola na teritoriji grada i svih naseljenih mesta i upis u prvi razred osnovne škole organizovan je elektronskim putem. Oni roditelji koji nisu bili u mogućnosti da upišu dete elektronski imaju mogućnost da telefonom pozovu školu i upišu dete. U proseku, poslednjih pet godina, u školama s teritorije Pančeva, bude upisano između 1.100 i 1.140 đaka prvaka. #pančevo #juznibanat #vojvodina #srbija #pancevutreba #škole #upis #osnovneskole #deca #euprava #portal #telefoni #prvirazred

