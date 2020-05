SRAMOTA U KIKINDI: Huligani poslednjeg dana vanrednog stanja išarali most, table i kante za smeće

Već prvog dana nakon ukidanja vanrednog stanja, Kikinđani su se suočili s onim što su huligani uradili na Starom jezeru, omiljenom mestu za šetnju, rekreaciju i odmor.

Neposredno pre poslednjeg policijskog časa, priodna oaza nedaleko od centra grada našla se na udaru izgrednika. Oni su išarali tek postavljene nove kante za otpatke i info table. Prizor žvrljotinama nagrđenih kanti, info tabli, ali i mosta koji Staro jezero spaja sa Sportskim centrom “Jezero” nije nikog ostavio ravnodušnim.

foto: Kurir/ S.U.

- Most, kante i table su išarani u sredu, nešto pre 18 sati, kad je Staro jezero zaključano. Postavljeno je 30 novih kanti za smeće, dok je 18 klupa popravljeno i rekonstruisano. Ofarbali smo kandelabre i ulazne kapije. Evo, kako su huligani razumeli našu nameru da Staro jezero dočeka kraj vanrednog stanja- saopštila je Miroslava Krnić, sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruaralni razvoj.

Most koji je prošlog leta otvoren, a delo je arhitekte Aranke Blat iz Kikinde, biće prefarban do ponedeljka. Lakiranje se obavlja dva puta godišnje, jer je most izgrađen od sibirskog ariša. Iako je još prilikom otvaranja, javnosti upućen apel da se most čuva, huligani očigledno nisu odoleli.

foto: Kurir/ S.U.

-Tužni i ružno, ali je još poraznije što se ovako nešto u Kikindi ne dešava prvi put. U nekoliko navrata, na trgu i Mikronaselju, uništavane su i paljene kante za smeće. Dešavala su se krađe tek posađenog cveća sa javnih površina u centru grada. Čupalo se i nosilo i ispred Autobuske stanice. Uverena sam da je i najvećem broju Kikinđana, nejasno zašto neko namerno uništava nečiji trud i želju da ova prirodna oaza, ali i drugi delovi Kikinde budu lepši- kaže ona.

(Kurir.rs/S.U.)

Kurir