Gradonačelnik Vranja: Učinićemo sve da sačuvamo mesta privredi i to će biti prioritet naše lokalne samouprave

Gradsko rukovodstvo u proteklih nekoliko nedelja imalo je intenzivne razgovore sa privrednicima sa teritorije grada, u cilju sagledavanja posledica pandemije po privredu, saopštio je gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković.

U ovom periodu treba da učinimo sve što možemo da se sačuvaju radna mesta u privredi i to treba da bude najvažniji prioritet naše lokalne samouprave. Rukovodstvo Grada Vranja, u saradnji sa lokalnim javnim preduzećima i privrednicima, usaglasilo je mere za povećanje likvidnosti privrednih subjekata koji su pretrpeli velike gubitke zbog nemogućnosti obavljanja svojih delatnosti. Mere podrazumevaju smanjenje taksi i naknada, kao i mogućnost odlaganja plaćanja poreza i računa za komunalne usluge javnih preduzeća u drugom kvartalu 2020. Godine - naglasio je gradonačelnik Milenković.

On je takođe rekao da će u iznosu od 15% na godišnjem nivou biti umanjene takse i naknade i to : komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru, naknada za korišćenje delova zemljišnog pojasa opštinskog puta, ulice i drugog zemljišta, naknada za korišćenje gradskih ulica i poligona za obuku vozača i naknada za korišćenje posebno obeleženog prostora za parking mesto na javnim saobraćajnim površinama na teritoriji grada Vranja za taksi vozila. Naknada za zauzeće javne površine u komercijalne svrhe ( za tezge, letnje i zimske bašte, frižidere, aparate za kokice i dr. montažne objekte) neće biti naplaćena za period važenja vanrednog stanja, a to važi i za zakupce koji su unapred platili ukupan iznos naknade kojima će biti, na zahtev, izvršen povraćaj novca ili za ta sredstva mogu biti u pretplati. Takođe, privrednim subjektima koji koriste gradske lokale u zakup biće umanjeni računi za mart, april i maj za 90% zbog smanjenog prometa, a upućen je i poziv privatnim zakupodavcima da u ovom periodu umanje zakupnine svojih poslovnih prostorija.

Pored ovih umanjenja, predvideli smo i olakšice za plaćanje akontacije poreza na imovinu za drugi kvartal koji dospeva 15. maja 2020. godine. Ova akontacija može biti plaćena u najviše 24 mesečnih rata sa pauzom u otplati najduže do godinu dana. Zahtev se podnosi Lokalnoj poreskoj administraciji najkasnije do 20. maja. Ova olakšica važi i za fizička lica ukoliko zbog finansijske situacije nisu u mogućnosti da izmire porez na vreme. Na kraju, gradska javna komunalna preduzeća su se saglasila da omoguće privrednim subjektima mogućnost odlaganja plaćanja računa za utrošenu vodu , odlaganje otpada i grejanje za april, maj i jun na rate, uz korišćenje pauze u otplati najduže do šest meseci. Zahtev za odlaganje se podnosi nadležnom javnom preduzeću - rekao je gradonačelnik Milenković.

Grad Vranje kroz ove mere i mere koje je predvidela Vlada Republike Srbije (kroz odlaganje plaćanja poreza na zarade i prihoda od samostalne delatnosti) će do kraja godine doprineti poboljšanju likvidnosti lokalne privrede u iznosu oko 200 miliona dinara, što predstavlja skoro 10% tekućih prihoda budžeta Grada. Ovaj gubitak na prihodnoj strani moraće da se rebalansom budžeta ukalkuliše i da se naprave prioriteti u komunalnom programu i ostalim aktivnostima.

Gradski većnik za budžet i finansije Bojan Kostić, naglasio je ovom prilikom da su prihodi grada Vranja tokom aprila bili za 30% manji u odnosu na isti period prošle godine. Takođe, izneo je procenu da će na godišnjem nivou gubitak iznositi oko 300 miliona dinara.

Predsednik Parlamenta privrednika Regionalne privredne komore (RPK) i generalni direktor Simpa Slađan Disić, istakao je da je tokom vanrednog stanja najveći deo privrednih subjekata bio prinuđen da svoje aktivnosti svede na minimum.

S obzirom na to da je privreda u Pčinjskom okrugu, pre svega u Vranju, pretrpela veliku štetu, zahvalan sam gradonačelniku dr Slobodanu Milenkoviću i gradskom rukovodstvu na iskazanoj solidarnosti i zalaganju za donošenje mera za oporavak privrede pogođene epidemijom korona virusom. Zajedno moramo da damo punu podršku privredi za ublažavanje posledica izazvanih krizom zbog epidemije Covid 19 - rekao je Disić.

Govoreći o ekonomskim posledicama prouzrokovanim korona virusom i štete koju trpi preduzeće „Simpo“, rekao je da je samo na domaćem tržištu izgubljen prihod preko 250 miliona dinara u martu i aprilu, a u izvozu preko 750.000 evra.

Izgubljeni prihod će za ova tri meseca sigurno biti oko pet miliona evra. Mi ćemo nastojati da nastavimo sa proizvodnjom i opremanjem enterijera hotela u Makedoniji, Crnoj Gori, Irskoj i da održimo dobru reputaciju u poslovanju - zaključio je Disić.

