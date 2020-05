GRAD PANČEVO POMAŽE PRIVREDNICIMA: bez plaćanja zakupa u poslovnom prostoru u javnoj svojini (VIDEO)

Grad Pančevo nastoji da lokalnim privrednicima olakša nastavak poslovanja po ukidanju vanrednog stanja. Jedna od mera, usvojena na poslednjoj sednici Gradskog veća, odnosi se na umanjenje računa za zakup poslovnog prostora u javnoj svojini. Na zahtev Udruženja privrednika i Udruženja zanatlija Grad Pančevo će pokušati da usvoji još nekoliko mera u cilju pomoći lokalnim privrednicima. #pančevo #juznibanat #vojvodina #srbija #pancevutreba #gradpančevo #loklanaprivreda #privreda #privrednici #gradskovece #umanjenjeracuna #poslovniprostori #javnasvojina #udruzenjezanatlija #pomoc #gradonačelnik #sašapavlov

